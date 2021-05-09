/630510/نيفين-حمدي-تحذرمن-التهاون-مع-الموجة-الثالثة-لكورونا-فيديو
طالبت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب، عن محافظة أسوان ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى في حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.
كما شدت النائبة نيفين حمدي على تطبيق الإجراءات الوقائية بكل أنحاء المحافظة، خاصة مع دخول العيد والذي من المتوقع ان يشهد تزاحم كبير نظرا لكثرة الزيارات والمناسبات.
وأضافت النائبة نيفين حمدي انه يجب وجود وعي حقيقي حتى نستطيع التعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا، والإلتزام بشكل كامل بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة هذا الفيروس القاتل.
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