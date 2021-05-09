بألفاظ خادشة.. رضا عبدالعال:«الزمالك أجبرنا على الإفطار في رمضان وبرضو خسرنا»

/630511/بألفاظ-خادشة-رضا-عبدالعالالزمالك-أجبرنا-على-الإفطار-في-رمضان-وبرضو-خسرنا
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أكد رضا عبدالعال لاعب الأهلي و القلعة البيضاء السابق، أن الزمالك أجبره خلال مباراة الإسماعيلي في رمضان وخسرنا بثنائية مقابل هدف وحيد ،وذلك خلال لقاء مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة و الجريئة عبر قناة القاهرة و الناس .
وقال رضا عبدالعال: "الكابتن أحمد شوبير تحول معي بدرجة كبيرة ، وساهم في إذاعة مباراة إعتزالي على التلفزيون المصري، وهاجمني حينما كنت في طنطا ، بس محدش يقدر يحط عليا ، أنا أحط على أي حد ".
وتابع رضا عبدالعال: " كابتن فاروق جعفر جاء في يوم من الأيام بعشاء بدلا من السحور حتى نفطر في اليوم التالي من أجل اللعب في مباراة الإسماعيلي، وانا رفضت الفطار ، وجاء لي سمير السيد من أجل تناول وجبة الغداء ، لكنه تخوف من أمر باقي اللاعبين بهذا الأمر".
تصريحات نارية من رضا عبدالعال في شيخ الحارة
وواصل عبدالعال: " خرجنا من تشكيل المباراة بسبب رفض الإفطار في رمضان ، ولعب الزمالك المباراة وخسرنا في تلك اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد،ودي حاجة طبيعية لأن ربنا مبيضحكش عليه ".
وأضاف لاعب الأهلي السابق: " ابراهيم سعيد أخويا الصغير وتواصل معي بعد الإعتزال ، لكن حدثت بعض الأمور أثناء التحليل في إحدى القنوات ، وأنا من حاربت من أجل تواجده في أحد البرامج حتى لا ينقطع عمله ، وحينها صالحت ابراهيم سعيد ".
وأختتم: " لاعبي طنطا قاموا بعمل مؤامرة على النادي بعد أن أخذ كامل مستحقاتهم".
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