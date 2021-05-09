/630513/رضا-عبد-العال-الوصول-لتدريب-المنتخب-أسهل-من-الزمالك

أكد رضا عبد العال لاعب القطبين الأسبق ولاعب المنتخب الوطني السابق، أن الوصل لمدير فني للمنتخب أسهل من الوصل للزمالك، في لقاء خلال برنامج “شيخ الحارة” المذاع على فضائية القاهرة والناس، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، يومياً طوال شهر رمضان والذي يتسم بالجراءة.

قال: " أنا مدير فني بمجهود ومجتهد جداً، والحمد لله الكل عارف بكده ومحدش ليه فضل عليا في الدنيا غير ربنا".

وأضاف: " بدرب في الدوري الدرجة الثانية ومبسوط وهوصل لحلمي في التدريب وبكرامتي".

واكمل: " لو علي تدريب المنتخب، انا مش بفكر فيه ولا بسعي ليه، وفي ناس كتير وصلتله ومش بمجهودها ومن غير مقول أسماء".

وأردف: " وعن سؤاله عن النادي الذي يسعي لتدريبه في الفترة القادمة، قال "الزمالك".

وأختتم: " وعن سؤاله علي تدريب المنتخب أفضل من القعده في البيت بدون شغل في المستوي الثاني من الدوري، قال: "الوصول لتدريب المنتخب أسهل من الوصول لتدريب الزمالك".

رضا عبدالعال عن بيتسو موسيماني:

ويضيف رضا عبدالعال عن سؤاله عن موسيماني: " قال موسيماني لايعرف شئ عن التدريب وماشي مع الأهلي ببركة ودعا الوالدين".

وأكمل: " الأهلي راح كأس العالم بمجهوده وتنظيم الفريق، لان الاهلي منظومة وبياخد كل البطولات، وأي مدرب كان ممكن يعمل أي حاجة مع الأهلي".

وأضاف: " بيتسو موسيماني خد تالت العالم مع الأهلي علشان الأهلي في رجالة، وبعدين هو خد تالت العالم بضربات الجزاء".

رضا عبدالعال عن بيراميدز والمنتخب

وتابع عبدالعال: " بيراميدز فقد رونقه بعد رحيل تركي أل شيخ ، كانت هناك حالة مختلفة داخل النادي ، والفريق تحت قيادته فاز على المارد الأحمر و الزمالك ، لكن بعد رحيله فقد النادي رونقه ، ومجلس ادارة الفريق السماوي الحالي يعمل في صمت ".

وواصل منتخب مصر : " كارتيرون وباتشيكو لا يصلحوا أن يتولوا مراكز شباب ، الأخير مكوجي مع كامل إحترامي لك المكواجيه، قطبي الكرة المصرية تعشق المدربين الأجانب ، لكنهم يحبون الفرز الخامس".

وعلق عبدالعال: " لايوجد رئيس نادي في مصر لديه الجراء في الإتيان بي ، لأنهم يعلمون أن هناك مشاكل ستحدث ، ولن يستطيعوا تحمل الصعوبات والتشدد الذي أتميز به في حياتي ، ودائما علاقاتي مع اللاعبين أفضل من مجالس الإدارت".