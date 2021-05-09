مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12.. أحداث مرعبة ومفاجأت مثيرة

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12 استهلت الأحداث بتعطل سيارة رامي الذي يجسده الفنان أحمد صلاح حسني ليضطر جميعهم المجازفة والتحرك بشكل سريع لإستكمال طريقهم للوصول إلى القطار سيرًا على أقدامهم، على الرغم من الخطر الذي يحاط بهم في جميع الزوايا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12 التي سيطرت عليها حالة فريدة بين الحاضر والماضي، فضلًا عن استكمال ياسين سعيه لكشف المستور حول صنع الفيروس من قبل الشركة.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12

ومع استمرار سيرهم يشعرون بالتعب والإرهاق ليقرروا أن يأخدوا قسط من الراحة كي يستيطعوا الوصول إلى محطة القطار سالمين، يأمن يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني لهم إحدى البنايات ليجلسوا دون إصدار صوت عالي يجذب المصابين الذين يتجولون في الشوارع.

يعترف يوسف الشريف لرامي، أنه مر بحالة نفسية سيئة بعدما فقد نجله علي، مؤكدًا أنه لايزال متخوفًا الإقتراب من أبنائه، ويكشف له عن حيلته التي كانت تصبره على فراقهم وهي مراقبة جميع خطواتهم دون علمهم ليفصح رامي لنجله عن السبب.

وعلى الجانب الآخر، تكشف رندا البحيري عن تفاصيل قصتها ليوسف الشريف، ليعرف القصة كاملة عن زواجها دون علم أهلها في السر، ليكتشفوا ما فعلته ويقتلوا زوجها والد ابنتها ملك، إلا أنها تمكنت من الهرب قبل النيل منها، وتعرفت على زوجها الثاني في المطعم الذي كانت تعمل داخله ليتزوجها بعدما علم جميع ظروفها، إلا أنها تلقت مكالمة من ابنة خالتها تؤكد لها من خلالها أن شقيقها يبحث عنها بعدما علم بتواجدها داخل المستشفى لظهورها في إحدى مقاطع الفيديو التي يسجلها ياسين.

مسلسل كوفيد 25

تشهد الحلقة العديد من المفاجأت، بعدما اقدمت الفتاة التي تعاني من الإدمان قتل والدتها بالبندقية، لتكون السبب في اجتماع المصابين أسفل البناية التي كانوا يحتمون داخلها ليفروا هاربين، إلا أن عزيز كان قد اكتشف خيانة زوجته ويلقي بها للمصابين ويأخذ هاتفها ويستكمل طريقه مع باقي أبطال المسلسل.

تنتهي أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12 بمعرفة عزيز، أن ادورد هو الرجل الذي خانته زوجته معه وهو والد الطفل الذي كانت تحمله، بعدما اجرى مكالمة من هاتفها على الرقم الذي كانت تراسله.