/630515/عودة-نجمي-الفريق-مفاجأت-في-قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-البنك-الأهلي-في-الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد، في لقاء يسعى خلاله الدروايش في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الإنتصارات.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة باهر المحمدي و حسين السيد مدافعي الفريق لقائمة الدروايش أمام البنك الأهلي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي في الدوري

و جاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد صبحى ، محمد مجدى.

خط الدفاع: مروان الصحراوي، مصطفى فارس، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، حسين السيد، عبد الله جمعة، احمد كاستيلو.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدي، عمر الوحش، محمد صادق، محمد حسن ، محمد عادل، نادر رمضان.

خط الهجوم: أحمد مدبولى، محمد الشامي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو، آري بابل.

يذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز على الجونة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد صادق.

خط الهجوم : احمد مدبولي ، فخر الدين ، شكري نجيب.

خط الهجوم : شكري نجيب

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - عمرو سعداوي - محمود الجزار.

خط الوسط: نور السيد - سيرجي اكي - الشبراوي - أحمد عامر.

خط الهجوم: عموري - كريم الطيب.