/630516/أرقام-أمين-عمر-حكم-مباراة-الأهلي-والزمالك-مع-القطبين-قبل-القمة-122

قررت لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة القمة المقرر إقامتها مساء الغد، إى طاقم تحكيم مصرى ويأتى "أمين عمر " حكماً للساحة .

أرقام أمين عمر مع الأهلى والزمالك احتسب أمين للأهلي: 4 ركلات جزاء، وذلك في 13 مباراة خاضها الأحمر . واحتسب للزمالك 10 ركلات جزاء، في 20 مباراة للقلعة البيضاء وجاء طاقم التحكيم كالتالي : أمين عمر حكما للساحة، يعاونه يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح، واحمد الغندور حكم رابع في المباراة . محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ويساعده محمود بسيوني.

يدخل النادي الأهلي لمباراته غداً أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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جاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير.

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .