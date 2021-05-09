الحكومة ترحب بدراسة البرلمان لـ«خصم 10%من عقود المدربين الأجانب»

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

محمود حسين: القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل

وقال الدكتور محمود حسين، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، والتى تتمثل فى نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات، مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، أن هناك بعض القصور في انهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، مشيرًا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تُبني حتي الآن.

خالد بدوى: قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية يرفع عن الوزارة حمل كبير

واضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة علي قانون انشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لانه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددًا علي ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية علي اراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.

وأشار إلى أن هيئة الابنية الرياضية ستساهم في وضع خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ.

من جانبه، أكد النائب أسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء على ازمة استبدال الأراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب، بينما رأي النائب عمر السنباطي أننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها.

فيما قال النائب درويش مرعي، إن هيئة الأبنية الرياضية لن يكون لها دور، إذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد النائب على أهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة إنشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا.

وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي اهمية انشاء هيئة الابنية الرياضية، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، على أن يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها، وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين.

من جانبها قالت النائبة اية مدني، إنها تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪؜ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافتًا الي أن ٨٠ ٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .

من جانبه اعلن مصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة ،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة . وفي السياق ذاته اكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .

من جانبه اكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون، إلا أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا الي أن مجلس الوزراء اصدر قرار بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.

وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن موارد الهيئة تتكون مما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة، والمنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور، تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.

كما تضم تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب ورسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية.