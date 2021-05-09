/630518/أشرف-صبحي-قانون-جديد-يسمح-باستبدال-الأراضى-المملوكة-للدولة-لإنشاء-مراكز-الشباب

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المقامة على الأراضي المملوكة لجهات أخرى بالدولة، وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب بها.

هيئة الأبنية الرياضية

جاء ذلك خلال كلمته بإجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية والشبابية.

اعداد القانون لعرضة على مجلس الوزراء

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أنه اقترح فكرة مشروع القانون الجديد لاقت قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب بدوره العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه، خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.

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وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أي كانت تبعية تلك الأراضى لجهات أخري مثل هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أيضا سيسمح القانون الجديد، باستبدال الأراضى المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها.