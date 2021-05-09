/630519/مسلسل-موسى-الحلقة-27-الحكم-على-هبة-مجدي-بالإعدام-وانتشار-الكوليرا

مسلسل موسى الحلقة 27، بدأت الأحداث بقتل شهاب باشا الذي يجسده الفنان صبري فواز في مصنعه على يد نوفل "منذر الريحاني" الذي قصد فعل ذلك أثناء تواجد شهاب مع موسى " محمد رمضان" بمفردهما في المصنع ليورط موسى فى قتله، ولكن حدث غير ذلك، حيث جاءت شفيقة "هبة مجدي" للمصنع لرؤية موسى لتتصدم بشهاب واقع على الارض فتصرخ ويجتمع العمال عليها فتتهم في قتله.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 27 التي شهدت العديد من الأحداث المثيرة والنارية.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 27

انتشر وباء الكوليرا في البلاد، حيث ظهرت اعراضه على صباح "عبير صبري" زوجة شداد شيخ البلد، فذهب بها إلى الحكيم الذي حذره من خطورة الوباء وضرورة أخذ الحظر حتى لا ينتقل له عدوى المرض، أما عن صباح فقد تمكن المرض منها حتى ماتت به، وتم حرق جثتها منعًا لإنتشار المرض.

دخلت شفيقة السجن بتهمة قتل شهاب الملفقة إليها، واصدرت المحكمة قرار نهائي بإعدامها، فظلت تبكي وتصرخ وتنادي على شقيقها موسى تستنجد به ولكنها لم تكن تعلم انه يتوعد بقتلها، فعندما جاءه خبر إعدامها اصابه الهم والحزن لانه يريد ان يقتلها بيده ليأخذ بثأره منها بعد هروبها من الصعيد واسناد العار لهم، وأصر على محاولة إخراجها من السجن لقتلها بنفسه.

وفي ظل كل الظروف السيئة التي شهدتها الحلقة إلا أن هناك خبر أسعد موسى كثيراً، حيث اخبرته زوجته حلاوتهم والتي تجسدها الفنانة سمية الخشاب عن حملها في اول طفل لهما ففرح موسى فرحة بالغة وأخذ يشكر ربه كثيرًا.

علم موسى ان نوفل هو الذي قتل شهاب باشا من “المطوة” التي قتله بها، حيث واصل موسى البحث عنه وتوصل لهمام الذي يعرف مكانه وهدده بأن يدله على مكان نوفل وإلا سيقبض روحه، فطلب همام من موسى ان يمهله بعض الوقت وسيخبره بكل شئ.

وعلى جانب أخر، تلد زوجة الشيخ صالحين "جد موسى" مولودهما "يحيي"، ما يجعل شداد شيخ البلد في حالة غيظ وغيرة من صالحين لأن جاء له الولد على الرغم من كبر سنه، وأصر على الانتقام منه ومن موسى.

وانتهت الحلقة 27 من مسلسل موسى، بتوقيع موسى عقد جديد في صفقته في بيع الراديوهات بعدما اصبح الوكيل الوحيد في بيع راديوهات ماركوني في مصر.