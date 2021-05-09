صور.. صحة النواب تنجح فى حل أزمة تكليف الصيادلة

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جدة - نرمين السيد - وأضافت قنديل، أنه تم الاتفاق على تكليف باقى دفعتى صيدلة 2018 و2019، طبقا لجدول زمنى معين، موافقة الوزارة على قبول تظلمات تعديل الرغبات طبقا للحالات الإنسانية.
وأوضحت أنه تم التنبيه على كل من يريد دخول كلية صيدلة بداية من العام الدراسى بعدم الزاميه التكليف، ووضع جدول زمنى معين لتكليف كل الدفع من الخريجين حتى دفعات 2024.
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