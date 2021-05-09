مواعيد انعقاد اختبار مايو التجريبي لطلاب الثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات تجريبية ثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

ويؤدي الطلاب امتحانات مجمعة على التابلت، على مدى ٣ أيام، ولا تتجاوز مدة الامتحان ساعة على الأكثر.

وتنطلق الاختبارات يوم 23 من الشهر الجاري، وادى الطلاب الاختبار الأول الشهر الماضي وهو اختبارًا تقنيًا لطلاب الثانوية العامة في أيام 18 و20 و22 أبريل بجميع المدارس (عام _ خاص _ خدمات، فيما عدا طلاب الدمج التعليمي.

يشار إلى أن هناك امتحان ثالث في شهر يونيو المقبل، وهو بمثابة "محاكاة" كاملة لامتحان شهر يوليو نهاية العام، وسيتم بنظام جدول بالمدارس 5 أيام، وإجراء مادتين في اليوم، بأزمنة وتوقيت الامتحان الرسمي، وعدد الأسئلة الرسمية.

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