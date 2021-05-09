رئيس معهد الفلك :الصاروخ الصيني سيمر على مصر مساء اليوم الساعة...

أكد الدكتور جاد القاضى رئيس معهد الفلك، أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لديه محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية تم تدشينها في ديسمبر الماضى، وأن هناك تواصلا مع الجانب الصينى الذى يربطه علاقة تعاون علمى مع المعهد لتبادل أى بيانات قد تتيح مشاركة المعهد في مراحل تفصيلية من مراقبة ذلك الصاروخ.

وقال رئيس معهد الفلك في تصريحات صحفية، إن هناك غرفة عمليات وفريق عملى من معهد الفلك يتابع على مدى الساعة حركة الصاروخ.

وأوضح أن الصاروخ لازال في المدار الخاص به مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يتنبأ بمكان وموعد سقوطه، لافتا إلى أنه سيمر على مصر مساء اليوم الساعة 10:34.

وقال القاضى، إن الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي على الأرض في الأيام القادمة.