لمساعدتهما في كسب الرزق.. "حياة كريمة" يهدى علاء وأسرته محلا وبضاعة

أهدى برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دى أم سى، محلا وبضاعة لعلاء ووالدته لمساعدتهما في كسب الرزق والإنفاق على الأسرة وسط فرحة عارمة من أسرة علاء، وبكاء والدته، واحتفالات بين أهالى حى السادات بمحافظة أسيوط.
وقال ياسين الزغبى، مقدم برنامج حياة كريمة، إن هذا محل وهذه بطاعة تقدمها مبادرة حياة كريمة لعلاء وأسرته، وهذا عقد إيجار للمحل، وهذا المفتاح، وهذه بداية لك لكسب الرزق.
وتابع ياسين الزغبى، موجها حديثه لعلاء: أنت في موقف تقدر تواجه الناس التي تضايقك وتؤكد لهم أنهم كانوا على خطأ، وهذا المحل سيكبر وسيكون قد الدنيا وتساعد من خلاله كل الناس المحتاجة.
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