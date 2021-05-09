مبادرة البنك المركزي المدعومة 3 % لمحدودي الدخل لشراء شقة بأقساط مريحة

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عمر شويل - جدة مبادرة البنك المركزي المدعومة 3 % لشراء شقة بأقساط مريحة من البنك المركزي للقروض العقارية، تُعتبر مبادرة البنك المركزي للقروض العقارية 3 % بمثابة فرصة كبيرة للعديد من الأشخاص لامتلاك منزل أو لغرض الزواج، وهو التزام طويل الأجل يلجأ إليه الكثير من الأشخاص لمساعدتهم بشكل فعال في شراء منزل بفائدة قليلة جداُ وشروط مُيسرة لدعم محدودي الدخل والأعلى تعرف على كافة تفاصيل وشروط القرض.

مبادرة البنك المركزي المدعومة 3 %

تتوجه مبادرة البنك المركزي بالأخص إلى محدودي الدخل إذا بدأ مرتبك من 4500 جنية أو أقل إذا كانت حالتك الإجتماعية أعزب و 6000 جنية أو أقل إذا كانت حالتك الإجتماعية متزوج، يمكنك التقديم من سن 21 عام إلى 65 عام وقد تم إعلان مبلغ 100 مليار كحد أقصى للمبادرة ولا يمكنك اقتراض مبلغ أكثر من ذلك، وتبلغ فائدة القرض نسبة 3 % متناقصة، حيث تقوم بدفع فائدة 1.8 % سنوياً تقريباً.

شروط مبادرة البنك المركزي

وضع البنك المركزي عدة شروط لاقتراض القرض العقاري لشراء شقة مبادرة البنك المركزي 3 %، ومنها ألا يحق لشخصين من الأسرة ذاتها يمكن لزوج أو زوجة، كما أنه إذا قمت بالإشتراك في مبادرة تشبه تلك من قبل لا يحق لك الإشتراك هذه المرة، وبالتأكيد يجب أن يتناسب التقييم الائتماني وذلك عبر تقييم تواريخ معاملاتك مع البنك.

أما عن شروط شقة فيجب أن تكون الشقة مُهيئة للسكن كاملة المرافق الأساسية من ماء وكهرباء لذا لا يمكنك التقديم في مشروعات تحت الإنشاء، كما يجب أن تكون الشقة مُسجلة أو قابلة للتسجيل في الشهر العقاري، ولكن للانتفاع بمبادرة البنك المركزي 3 %عليك معرفة أنه لا يحق لك التصرف في الشقة أو بيعها لمدة 7 سنوات.

شريحة محدودي الدخل

يتم تقديم المبادرة لشريحتين من المواطنين الشريحة الأولى محدودي الدخل وقد تم إقرار البنك المركزي لهم بأن مبلغ الشقة يجب ألا يتجاوز 350 ألف جنية، على أن يتم سداد 15 % من المبلغ على 3 سنوات فيما يعادل 17.5 ألف كل عام وهو ما يتناسب مع القسط السنوي، وفي تلك الحالة يمكنك الحصول على دعم من صندوق الإسكان الإجتماعي بقيمة 35 ألف جنية، حتى يبلغ مجموع مبلغ المشاركة في مبادرة البنك المركزي 3 % حتى الأن 87 ألف و 500 جنية وهو مُقدم الشقة بموجب 35 ألف جنية و 52 ألف و 500 جنية ثلاثة أشهر بقيمة 17.5 ألف جنية.

ويبلغ صافي مبلغ القرض من البنك المركزي 262 ألف و500 جنية وإذا حصلت على أقصى مبلغ للقرض من مبادرة البنك المركزي 3 % وهو بقيمة 350 ألف جنية، حتى يبلغ القسط الشهري قيمة 1.127 ألف جنية حتى يبلغ كامل مدة القرض 360 شهر أي ما يعادل 30 عام يبلغ كامل المبلغ المدفوع 405.720 جنية.