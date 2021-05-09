/630528/موافقة-مصر-على-بناء-5-سدود-في-إثيوبيا--ببرنامج--In-Africa مع-إيمان-الشعراوي

ناقشت الحلقة الرابعة من برنامج " " الذي تقدمه الباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشأن الافريقي، على موقع دوت الخليج الحرب النفسية التي تروجها الحكومة الاثيوبية بقيادة رئيس الوزراء ابي أحمد واتهامها لمصر بأنها ضد التنمية في إثيوبيا بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام.

5 سدود في إثيوبيا

وأوضحت الباحثة إيمان الشعراوي، أن مصر تدعم التنمية في أفريقيا بدليل موافقتها على بناء إثيوبيا 5 سدود، فضلًا عن مساهمتها في بناء عدد من السدود الاخرى على نهر النيل أبرزها سد جيوليوس نيريري في تنزانيا، حيث وضعت مصر خبراتها ومعداتها لكي تساعد تنزانيا في بناء السد الذي يعتبر حلم تنزاني من ستينيات القرن الماضي لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحة أنه من خلال هذا السد سوف تساهم مصر في تحقيق قفزة تنموية كبيرة عبر توليد اكثر من 2000 ميجاوات من الكهرباء والتحكم من الفيضانات وتوفير المياه طوال العام لاغراض الزراعة والصيد في تنزانيا.

سد أوين في أوغندا

وأكدت الشعراوي، أن هناك دول أخرى قامت فيها مصر بمساعدتها في إنشاء السدود منها دولة أوغندا عام 1948 حيث شاركت مصر في بناء سد أوين بتكلفة مليون جنيه استريليني وتم افتتاحه عام 1950

وفي عام 2018 أعلنت الدولة المصرية عن تنفيذ 5 سدود في أوغندا بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار في مجالات الري ودرء مخاطر الفيضانات، كما ساهمت مصر في بناء سد "واو" في جنوب السودان ضمن منحة مشروعات مصرية تبلغ 26.6 مليون دولار لجنوب السودان، وهو أول سد متعدد الأغراض في جنوب السودان حيث يوفر مياه نظيفة تكفي 500 ألف نسمة في نطاق مدينة "واو".

المقاولون العرب ذراع مصر التنموي

وأوضحت إيمان الشعراوي، أن مصر لها دور في إنشاء سد إنجا في الكونغو والذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من تدفق مياه نهر الكونغو الذي تبلغ درجة إنحداره 96 متر، فضلًا عن السودان الذي كان لمصر دور كبير في إنشاء عدد من السدود فيها.

وأضافت الشعراوي، أن شركة المقاولين العرب تعتبر ذراع مصر التنموية في أفريقيا والتي قامت بإبرام تعاقدات بأكثر من 2 مليار دولار في أكثر من 17 دولة افريقية وحصلت على أوسمة كبيرة في أفريقيا منها وسام الاستحقاق من دولة غينيا الاستوائية والوسام الوطني لودلة كوت ديفوار ووسام فارس أعلى وسام وطني في دولة تشاد.

الرغبة في حرمان حق المياه

وأضافت الشعراوي، أن مصر لديها العديد من الاعتراضات على سد النهضة ، وذلك لأنه هدفه ليس التنمية كما تدعي إثيوبيا، إنما يهدف للإضرار بمصالح مصر المائية وحرمان الشعب المصري من حقه في الحياة وهي المياه، موضحة أن كفاءة السد متدنية جدًا تبلغ 30% في الوقت الذي تبلغ كفاءة السد العالي 60%.

ولفتت الشعراوي، إلى أن اثيوبيا ليست لديها القدرة على توليد الكهرباء من سد النهضة، حيث أنه يوجد به 13 توربيا لا يعملون كما أنهم بعد الملأ الأول لم يستطيعو توليد كهرباء، لأن التوربينات لا تعمل ، حيث أنهم حتى إذا أقدمو على الملء الثاني لن يستطيعو أيضا توليد الكهرباء.

دعم خطط التنمية

واختتمت الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية، أنه هكذا تترجم مصر تأكيداتها وثوباتها الداعمة لخطط التنمية لدول حوض النيل، موضحة أن مصر تتعامل مع الانهار المشتركة كمصدر للتكامل وليس للصراع تكامل يلبي تطلعات شعوب حوض النيل التنموية بدون إلحاق ضرر جسيم بجيرانها.