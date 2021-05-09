/630521/حسانين-توفيق يطالب-بمحاسبة-المتسببين-في-كارثة-بيارة-الصرف-الصحي-بالمنيا

دعا حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، لضرورة محاسبة كل المتسببين في كارثة ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي بقرية صفانية التابعة لمركز مغاغة بالمنيا والذين وصلوا لمواطنين، و13 مصاباً.

وانتقد النائب في بيان له ما وصفه التراخي والاستسهال مع أرواح المواطنين بهذا الشكل، متسائلا: أين إجراءات السلامة والصحة المهنية في مشروعات تمثل فيها الخطورة على العاملين نسبة كبيرة.

وأكد حسانين توفيق، أهمية أن تراعي الدولة في المخصصات المالية توفير كافة الاحتياجات من أجل إعادة تهيئة مشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، لاسيما وأنها من سنوات لم يتم تحديثها.

جدير بالذكر أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، ما زاد عدد الوفيات لـ 6 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.

وتم الدفع بــ10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث، كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي و خروج 12 مصاب لتحسن حالتهم، بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، وتتبقى حالة واحدة تحت الملاحظة بالمستشفى، وحالته مستقرة.