مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 27..أزمة جديدة في حياة فاتن حرفوش

/630522/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-27أزمة-جديدة-في-حياة-فاتن-حرفوش

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 27، تشهد الحلقة ظهور زاهي العتال "عمرو عبدالجليل" مرة أخرى فقد كان يعلم بالخيانة وقام بوضع مجموعة من رجالة في المياة تحسبًا لما حدث له، وبالفعل قاموا بانقاذه وعاد هو الآخر لانقاذ مجدي ويهدده بالقتل في البداية ولكنه يطلب منه أن يخدمه مرة أخرى وينفذ جميع طلباته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 27 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان فضلًا عن أبرز المفاجأة التي فجرها العتال منذ عودته

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 27

تظهر ولاء وهي ترقص لأحد الشباب عبر الهاتف وتطلب منه أن ينتظرها غدًا ويحول لها مبلغ المال المطلوب، تدخل عليها فاتن وتبدأ بالاستغفار فيشتد غيظ ولاء وتتحدى بفضحها، فتقوم ولاء باستفزازها أثناء مقر عملهم في المول وتلقح عليها بالكلام السيء فتنهال عليها فاتن بالضرب لتدخل عليهم رئيستهم وتأخذ لمدير العمل تخبره ولاء بأعمال فاتن الغير مشروعة ثم تعرض الفيديو التي صورته له في الحمام فيطردها رئيس العمل ويحولها إلى الإدارة، تأتي صديقتها الثالثة لتدافع عنها وتخبرهم هي الأخرى بتركها للعمل من أجل فاتن.

زيارة نجلاء لابنتها حبيبة

تذهب نجلاء "ياسمين رئيس" لحبيبة، وتقول لها: وحشتيني ياحبيبة الدنيا من غيرك ملهاش طعم، عندي خبر ليك حلو أنا حامل ياحبيبة ومش عارفة إذا كان ولد ولا بنت، بس اطمني عمره ما هيعوضني عنك أبدا، ربنا يرحمك، اللي مهديني ومصبرني أن أنت في مكان أحلى بكتير عند اللي خلقك، عقبال مانتقابل كلنا ياحبيبة بحبك أوي وهفضل أحبك طول عمري".

ربيع يعمل مع العتال للايقاع بجميع أعدائه

يتصل سليم بسرية ويسأله عن وجود خائن بينهم ماجعل سفينة ومارسيل يتوقفون عن نقل الشاحنة، يطمأنه سرية وينتقل إلى مصطفى ويخبره عن خطته في الإيقاع بين سليم ومارسيل وسفينة وذلك بعد خداع سليم أولًا، على الجانب الآخر يظهر العتال مع ربيع يستفسر منه عما حدث لسفينة وسرية وعن تعرض روان وسفينة لضرب النار ويسأله عن الفاعل يخمن ربيع بأنه صديقه سرية لكن العتال لا يوافقه الرأي ويطلب منه تحري الدقة في معلوماته وعدم القيام بأي شيء خاطىء مرة أخرى.

العتال يخطف زوجته دينا

يحاول ناصر مصالحة نجلاء ولكن تقول له انها سمحته لكن لن تستطيع نسيان ما حدث، فيخبرها بحزن: "أنا كمان اتحملت حاجات مفيش حد يتحملها، جيت على كرمتي، وطلبت من ربنا النسيان، وبفضل الله انتي كمان هتنسي وهتسمحي، انا هدخل سرية في الحوار ده ونقوله يسفرنا برة ونعيش في أي حتة بعيد عن ده كله" لا تعطيه نجلاء رأي وتتحج بضرورة الذهاب فيخبرها بحبه الشديد لها ويقبل يديها، بينما يقوم العتال باختطاف دينا من منزلها بعد مواجهتهم لبعض.

تتصل ابنة سليم بسرية وتخبرة عن عدم وجود دينا بينما بسنت مازالت تحاول اللعب في دماغ سعيد لأخذ حقه من شقيقه سرية وتنتهي الحلقة 27 من مسلسل ملوك الجدعنة بطلاق غالي لروان طلاقًا رسميًا بحضور نجلاء وسفينة.