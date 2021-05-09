/630523/أميرة-أبو-شقة-تهاجم-الأعمال-الدرامية-تصدر-صورة-مغلوطة-عن-المجتمع

وجهت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، تساؤلاً لصناع الدراما المصرية حول أحداث المسلسلات الدرامية التي يتم عرضها قائلة:"هل تلك الأعمال تعبر عن الصورة الحقيقية للمجتمع المصري أم هي صورة من وحي خيال صناع المحتوى الدرامي؟

أميرة أبو شقة: نحن أمام كارثة حقيقية إذا كانت الأعمال الدرامية تمثل الواقع

وقالت النائبة أميرة أبو شقة:" إن الإجابة على هذا التساؤل سواء كان بالنفي أو الإيجاب يعد مشكلة حقيقية في كلتا الحالتين، مؤكدة أنه إذا كان ما تحتويه المسلسلات المصرية من ألفاظ بذيئة وبلطجة وسرقة وقتل وزنا محارم وتجارة مخدرات تنم عن عادات المجتمع المصري بالفعل فأنها كارثة كبرى”.

وتابعت عضو مجلس النواب، أميرة أبو شقة:” يجب أن نقف لتلك الأقاويل بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ على مستقبل أبنائنا وهويتنا المصرية.

أميرة أبو شقة تستنكر تقديم أعمال منافية للآداب

كما أشارت عضو مجلس النواب، أميرة أبو شقة، إلى أنه إذا كان الواقع ليس بهذه الصورة المبالغ فيها لدرجة كبيرة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فطن لما يتجه إليه المجتمع فأطلق سابقًا مبادرة بناء الإنسان المصري، والتي استهدفت إعادة بناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب ومنها الفنية والأخلاقية والقضاء على العشوائيات.

وتسائلت عضو مجلس النواب، أميرة أبو شقة:" كيف يكون هناك اتجاه واضح من الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري والحفاظ على قيمه ومبادئه وفي نفس التوقيت يتم عرض أعمال منافية للأخلاق وهابطة للمصريين؟".

وأشارت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إلى أنه إذا كانت إجابة السؤال بالنفي وأن هذه الأعمال لا تٌعبر عن الواقع، فلماذا يتم تصدير صورة مغلوطة للمجتمع الدولي عن المجتمع المصري؟ ولمصلحة من يتم إظهار المجتمع المصري بصورة همجية بدلًا من إبراز مميزات المجتمع وقيمه وتاريخه وحضارته ومستقبله المشرق وما يتبع ذلك من تبعات قد تضر اقتصاديًا بالدولة.

وشددت النائبة أميرة أبو شقة، على أنه يجب إحكام الرقابة على هذه الأعمال ومحتواها من قبل الأجهزة الرقابية ومراقبة ما يشاهده المصريين من مواد تؤثر على عقول الصغار قبل الكبار، مُذكرة أنه على النقيض هناك العديد من الأعمال الرمضانية التي تبث روح الوطنية داخل الشعب المصري والتي تسرد المخاطر التي كانت تحاك ضد مصر في السنوات الماضية، وأظهرت تضحيات أبطالنا البواسل في سبيل استقرار البلاد، والحفاظ على مقدرات الوطن.