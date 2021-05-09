/630525/مشروعات-النواب-توصي-بتخصيص-قطعة-أرض-بالفيوم-لإنشاء-واحدات-لصناعة-العطور

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، محافظة الفيوم، وممثلي هيئة التنمية الصناعية وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بضرورة إعداد توقيتات زمنية لإعادة تخصيص قطعة الأرض بالفيوم لإنشاء وحدات صناعية متعلقة بصناعة الزيوت العطرية والطبية، علي أن توجه اللجنة خطاب لرئيس الوزراء لسرعة التخصيص.

مشروعات النواب تزور الفيوم

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن أول زيارة ميدانية ستقوم بها اللجنة ستكون إلي محافظة الفيوم.

وقال الدكتور محمد عماد نائب محافظة الفيوم، إنه خلال أسبوعين سيتم إعادة التخصيص لسرعة العمل، لافتاً إلي أن محافظة الفيوم تنتج ما يقرب من 30% من الزيوت العطرية والطبية في مصر، وما يقارب 93% من الصعيد، وهي أكبر مركز لتجميع النباتات الطبية وليس تصنيع.

الاشتراطات الطبية لمصانع العطور

فيما قال أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة الفيوم، إن المحافظة بها 6 مصانع متعلقة بالزيوت والنباتات العطرية والطبية، لافتاً إلي أن هناك 1114 منشر متخصص للنباتات العطرية والطبية ولكن لا يرتقي للاشتراطات الطبية ويتطلب تقنينه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض من محافظ الفيوم، بمركز أبشواي، لإقامة منطقة حرفية وأيضا صناعة النباتات بمنطقة السنجأ، حيث إن المنطقة المجاورة لها تقوم بزراعة وتجارة وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

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وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

ومن المقرر ان يعاود المجلس عقد جلسته غدا الإثنين،لاستكمال مناقشة تعديل قانون العقوبات بشأن التصوير داخل المحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.

كما أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة.