/630526/مسلسل-حرب-أهلية-الحلقة-27-فشل-خطة-باسل-خياط-تجاه-يسرا

مسلسل حرب أهلية الحلقة 27 استهلت الأحداث بمعاتبة زياد لوالدته بعدما شعر أنها لن تقدر حجم الحزن الذي يشعر به جراء وفاة نور يوم خطبتهم، معاتبًا إياها لعدم الشعور به.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 27، الذي شهد العديد من التفاصيل النارية وإستكمال الحرب بين يسرا وباسل خياط.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 27

تتحرك مشاعر سليم تجاه يسرا ليذهب إلى منزلها خصيصًا ليقدم واجب التعازي لمريم، بعدما يكشفه كيشو، حيث يتحدث معه حول مشاعره وكذلك فريدة التي شعرت بإرتياح مريم تجاه سليم.

تواصل فريدة التي تجسدها أروى جودة سعيها وراء قضية الخلع التي كانت تجري بها إلا أن والدها جعلها تتراجع، لتستكمل خطواتها بعد وفاته لتتخلص من يوسف وتنهي ذلك الكابوس، حيث تقف مريم بجوارها لتدعمها وتساندها في أزمتها التي وقعت داخلها بسببها.

يسرا داخل حلقة من الذكريات مع نور

دخلت يسرا في حلقة من الذكريات التي جمعتها مع نور ابنتها التي عاشت معها طيلة سنوات عديدة، لتفصح لفريدة عن شعورها بالحزن الدائم بسبب عدم تواجد نور بجوارها.

يذهب زياد إلى نور ليبلغها بأخر التطورات حول قضية مقتل نور، لتؤكد له أن يوسف هو السبب وراء ذلك الحادث، ولكنه يبلغها أنه لن يهدأ إلا بعدما يأتي بحق نور.

باسل خياط يخطط للضغط على يسرا

خطط باسل خياط، كي يضغط على مريم بشتى الطرق ليستخدم ابنتها بعدما أوقع بطريقها كيشو، إلا أن الأخير وقع بحبها وقرر مساعدتها ومساندة مريم ونصرها ضد باسل خياط، فبعدما استعد ليأخذ جميلة عوض إلى فيلته لتصويرها فيديو يجد مكانها ساره شقيقته، لتبلغ يسرا أنه ينبغي أن يرى ما بداخل الفيديو ليشتعل غضبًا ويظل يصرخ لتنتهي بذلك أحداث مسلسل حرب اهلية الحلقة 27.