«دوت الخليج» يستضيف نجوم مصر في استوديو تحليلي لقمة الأهلي و الزمالك

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يقدم موقع دوت الخليج استوديو تحليلي من العيار الثقيل لمباراة الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى كل طرف في إقتناص الفوز وتحقيق الثلاث نقاط على حساب الأخر.

ويشهد الاستديو التحليلي الذي يسبق مباراة الأهلي و الزمالك تواجد العديد من لاعبي القطبين وذلك من أجل تحليل اللقاء المنتظر في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، في المواجهة التي تنطلق في تمام التاسعة و النصف من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي.

نجوم مصر في ضيافة موقع دوت الخليج

ويقدم تامر عبدالحميد، كابتن الزمالك السابق والإعلامي المتميز الإستدوديو التحليلي للقمة 122، فيما يتولى التحليل الفني كلا من : محمد عامر كابتن ومدرب النادي الأهلي السابق، بالإضافة لمدرب حراس المنتخب الأسبق و نائب رئيس القلعة البيضاء أحمد سليمان وكذلك حسام حسن لاعب المصري والمنتخب الأولمبي السابق، فيما يقدم الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي الفقرة التحكيمية لمباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض.

دوت الخليج يقدم استدوديو تحليل لمباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في مواجهة هامة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية ، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، في هذا الإطار يقدم موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، ويترأس قسم الرياضة به الكاتب الصحفي على نصير ، ستديو تحليلي خاص للقمة 122 بين المارد الأحمر و الفارس الأبيض.

وتنطلق المباراة بين الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعى كل فريق من القطبين إقتناص الثلاث نقاط، الزمالك ليحافظ على صدارته، والأهلي ليضيق الخناق على متصدر الترتيب.

تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.