/630527/مرثا-محروس-قانون-فصل-متعاطي-المخدرات-يحافظ-على-أرواح-المصريين

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمتها خلال الجلسة العامة ، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الوظائف بشأن الفصل النهائي للموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، أن خطة الدولة المصرية لمجابه خطر الادمان تعتمد علي عدة أساليب.

مرثا محروس توضح الأسباب التى أدت تأييدها للقانون

وأضافت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:” إن أهم هذه الأسباب المجابهة الأمنية من خلال مجهودات قوات إنفاذ القانون وضبط السيطرة علي الحدود لمنع تهريب المخدرات، والتي أسفرت عن ضبط عدد 58 قضية، بما يقارب من 2 مليار جنيه و750 مليون جنيه طبقًا لتقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.

وتابعت النائبة مرثا محروس:" أن الأسلوب الثاني " هو الوقاية و العلاج " و يشمل عدة محاور وتتمثل فى:

المحور الأول: إطلاق حملات توعيه بمشاركة رموز المجتمع المصري من الرياضيين والفنانين والشخصيات المؤثرة في الشباب، وأيضاً من خلال محور زيادة المصحات و المراكز العلاجية المرخصة لتصل إلى 29 مركز في 19 محافظة خلال عام 2020.

واستكملت: أيضاً مساعدة المتعافين وتمكينهم اقتصادياً من خلال حزم مالية وصلت إلى 2 مليون ونصف المليون جنيه، و تم علاج ما يقارب من 23 ألف متعافي تواصلوا بسرية مع الخط الساخن لمعالجة الإدمان.

المحور الثاني: هو حملات الكشف عن المخدرات بالتعاون مع إداره المرور و التي وصلت إلى 1186 سائق خلال ال25 يوم منهم 200 ثبت تعاطيهم المخدرات وهي نسبة كبيرة جداً و هو ما يعني أن هناك 200فرصة لحوادث علي الاقل يتسبب فيها تعاطي المخدرات وإراقة ارواح المصريين الغالية علينا وإهلاك لموارد الدولة.

وأكدت النائبة مرثا محروس، أن هذه الأسباب السابقة هى التى دفعتها لتأييد مشروع القانون بالفصل النهائي لمتعاطي المخدرات حفاظا علي أرواح المصريين و ثرواتنا البشرية.