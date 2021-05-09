تنسيقية شباب الأحزاب تحاصر الحكومة فى أزمة تكليف الصيادلة: حق مشروع.. ولابد من المساواة

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أخذت أزمة تكليف الصيادلة مساحة واسعة داخل أروقة مجلس النواب، بسبب نتيجة التكليف لدفعتي 2018 - 2019، والتى تسببت فى إثارة حالة من الغضب عند مجموع الخريجين.

* أزمة تكليف الصيادلة

وكانت وزارة الصحة، قد كلفت 11 ألف خريج، من بين 31 ألف من المتقدمين، وهو ما انعكس سلبًا على 19 ألف خريج آخر، لم يعلموا شئ عن مصيرهم.

تنسيقية شباب الأحزاب تنتفض من أجل حل الأزمة

تصدر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشهد فى أزمة الصيادلة، حيث بادروا بالتقدم بعدد من طلبات الإحاطة، إلى مجلس النواب، مطالبين بإرساء مبداء المساوة بين جميع الخريجين.

البداية كانت عند النائب محمد إسماعيل، الذى استنكر عدم إعلان تكليف الصيادلة دفعتي(2018-2019) على الرغم من إعلان التكليف للبعض منهم، حيث نشرت وزارة الصحة، إعلانا في شهر أكتوبر 2020 تعلن فيه عن لينك التسجيل لتكليف صيادلة (2018-2019) حتى 14 نوفمر 2020.

وقال إسماعيل، إنه تم استيفاء الرغبات لم تقدموا من الصيادلة بعد إعلان الوزارة يوم 1 ديسمبر الماضي، وتكليف عدد منهم منصف الشهر ذاته، ما أدى لإصدار بيان من نقابة الصيادلة تعلن عن تضامنها مع الصيادلة دفعتي 2018-2019 الذين لم يلعن تكليفهم حتى الآن، وفقا لقانون 29 لسنة 1974.

كما تقدم النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، وأكد أنه طبقا للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة، ورغم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانونية.

النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، تقدم أيضًا بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مشكلة تكليف الصيادلية دفعتي 2018 و2019.

وقال النائب أحمد فتحي، خلال بيان له، إن تكليف الصيادلة بشكل جزئي، يعد سابقة هي الأولى من نوعها في وقت مصر في أمس الحاجة إلى الكوادر الطبية في كل القطاعات، موضحا أن ذلك جرى دون سابق إنذار أو توضيح لأسباب ومعايير محددة للاختيار.

وبعد توالى طلبات الإحاطة من مجلس النواب، حددت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة اليوم، للنقاش بحضور ممثلى الحكومة.

هذا وكان عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، قد عقدوا لقاء لمناقشة ملف تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، ومنهم النائب محمد إسماعيل، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية.

واستعرض الشافعي، مراحل تطور ملف تكليف خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وما تم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن، وأسباب الأزمة، مؤكدا تمسك النقابة بحق الخريجين في التكليف لكامل الدفعتين.

وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى اهتمامه البالغ بهذا الأمر، وحرصه الشديد على حضور الاجتماع للسماع إلى شكاوى دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وذلك قبل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في لجنة الصحة اليوم الأحد.

بينما أشار النائب علاء مصطفى، إلى أن مطالب الصيادلة مشروعة، وأنه سيعمل على دراسة الأمر لبحث الحلول المطروحة من النقابة، وذلك استجابة لشكوى الخريجين، وتحقيقا لمبدأ المساواة في تكليف كافة الخريجين بلا استثناء، وفقا لما نص عليه القانون.

صحة النواب تناقش أزمة تكليف الصيادلة

مشاهد الشد والجذب بلجنة سيطرت على لجنة الصحة بالبرلمان، حتى أن النائب فريدي البياضى، عضو مجلس النواب، وصف المقابلة مع وزارة الصحة بالحرب الشرسة.

وأكد البياضى فى تصريحات لموقع دوت الخليج، أن العرف كان يضمن تكليف الصيادلة بالكامل، وليس من حق أى شخص أن يغير هذه السياسات دون الرجوع للبرلمان، مؤكدا أن وزارة الصحة كانت تريد أن تعين جزء من الدفعتين " دفعة 2018 و 2019 "، ولكن اللجنة أصرت على تعيين دفعة 2018 من الصيادلة بالكامل، ووضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019.

وقال عضو مجلس النواب، فريدي البياضى:" تم الإتفاق على تكليف كل الدفعات القادمة حتى اخر دفعة ستتقدم خلال هذه السنة، وذلك لأن دخولهم كان على هذا الأساس، مطالبا الوزارة بالإعلان عن سياستها للدفعات الجديدة.

النائب أحمد شرقاوي، قال إن لجنة الصحة قد قررت تكليف الصيادلة خريجي 2018 و 2019 على أن يبدأ تكليف باقي دفعة 2018 على الفور، فضلا عن تحديد جدول زمني لعرض تكليف دفعة 2019 على رئاسة الوزراء لإصدار قرار بتكليفها.

وفى تصريح خاص لموقع دوت الخليج، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، أن اللجنة حسمت أزمة تكليف الصيادلة، وذلك بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.