ولفت عثمان، إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أدت إلى انخفاض نسبه التعاطى إلى 2% بعدما كانت 8% فى بداية انطلاق الحملات، ما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة.
وذكر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى تم مناقشته حاليا فى مجلس النواب الهدف منه الحفاظ على الموظفين، طالما أن الموظف سيتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم اعتباره كمريض وتوفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن 16023، لافتا إلى فصل الموظف المتعاطى للمخدرات من عمله فى ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقا لآلية، وذلك بعد فترة سماح له 6 أشهر من تطبيق القانون.
وأكد أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق، الأمر الذى يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
واختتم أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى، لذلك تم إعداد مشروع هذا القانون الذى يضمن لأى شخص موظف التقدم للعلاج وحصوله على كل الخدمات العلاجية مجانا، ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن توضح مصير الموظف حال اعترافه بتعاطى المخدرات قبل اكتشافه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.