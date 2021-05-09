التضامن توضح مصير الموظف حال اعترافه بتعاطى المخدرات قبل اكتشافه

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الموظف الذى يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، لافتا إلى أنه دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.





ولفت عثمان، إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أدت إلى انخفاض نسبه التعاطى إلى 2% بعدما كانت 8% فى بداية انطلاق الحملات، ما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة.

وذكر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى تم مناقشته حاليا فى مجلس النواب الهدف منه الحفاظ على الموظفين، طالما أن الموظف سيتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم اعتباره كمريض وتوفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن 16023، لافتا إلى فصل الموظف المتعاطى للمخدرات من عمله فى ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقا لآلية، وذلك بعد فترة سماح له 6 أشهر من تطبيق القانون.

وأكد أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق، الأمر الذى يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.

واختتم أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى، لذلك تم إعداد مشروع هذا القانون الذى يضمن لأى شخص موظف التقدم للعلاج وحصوله على كل الخدمات العلاجية مجانا، ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده.