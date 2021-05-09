إنفوجراف .. كلمات فى حب الوطن لـ جمال الغيطانى

جدة - نرمين السيد - جمال أحمد الغيطانى من مواليد 9 مايو 1945 هو روائى وصحفى مصرى ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية، وصاحب مشروع روائى فريد استلهم فيه التراث المصرى ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز الكلمات والجمل للكاتب الكبير أبرزها: أن الشعب المصرى لا تستطيع جماعة أن تخدعه، والثقافة المصرية مستهدفة من الإخوان.

كما أن الإخوان رفعوا شعار من ليس معنا ليس مسلما، والشعب والجيش استردا مصر من الإخوان.

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