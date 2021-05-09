تموين الأقصر : توافر السلع الأساسية بالمحافظة خلال عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح أنه فى إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، تم مراجعة المخزون من السلع الأساسية والتأكد أنه يكفى لسد احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن الوارد من السلع التموينية والحرة يرد باستمرار من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دون أية معوقات ويتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة فى الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أى ممارسات احتكارية.





وقال وكيل وزارة التموين، فى بيان اليوم الأحد، إنه تمت مراجعة أرصدة السلع الاستراتيجية والوقوف على خطة إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وقد وصلت نسبة توزيع السلع التموينية عن شهر مايو 2021 حتى اليوم 24 مليون جنيه سلع تموينية (بنسبة 55.6%) من خلال 479 بدالا تموينيا و169 منفذاً.

وأضاف أنه تم توفير جميع السلع الأساسية بالمحافظة دون أية مشكلات أو معوقات وعدم رصد نقص أى سلعة غذائية فى الأسواق أو وجود تكالب من المواطنين على تلك السلع لزيادة المعروض عن الطلب، لافتا إلى أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى وتفتيش الأغذية بمديرية الصحة لتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات لرفع الأسعار والتأكد من مدى صلاحية السلع وخاصة السلع الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 179 قضية ومخالفة تموينية فى الفترة من (1/5/2021) وحتى (7/5/2021).

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات صباحية ومسائية بالمديرية والإدارات التابعة لها لتلقى الشكاوى وذلك بالتنسيق الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ويتم التأكد بصفة يومية من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أن غرفة العمليات فى حالة انعقاد دائم لتلقى أية شكاوى من المواطنين ترد فى هذا الصدد.

جدير بالذكر أن المديرية تقوم بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية بالأقصر وإسنا وأرمنت وإلزامهم بالعمل بكامل طاقاتهم الإنتاجية لتوفير الدقيق البلدى للمواطنين وبجودة عالية كما تقوم حملات المديرية والإدارات بالمرور بصفة منتظمة على المطاحن لضمان مدى التزامها.

كما تقوم بمتابعة مصنع تعبئة البوتاجاز يوميًا ومتابعة الوارد له من الغاز الصب والعمل بكامل طاقته، ومستودعات البوتاجاز للتأكد من انتظام الصرف لهم طبقًا للحصص المقررة حتى لا تحدث اختناقات خلال أجازه العيد وتعيين مفتش مقيم بالمصنع، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورًا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف أسطوانة/يوم.

وعلى صعيد آخر.. عقد رئيس مدينة الأقصر طارق لطفى اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الأحياء ومسؤولى قطاعات النظافة ومشرفى الإدارة الهندسية وكافة الإدارات المعنية بحضور أشرف مصطفى سكرتير مدينة الأقصر ومدير الإدارة الهندسية، لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، فى ضوء توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم وفترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد رئيس المدينة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الشوارع بصفة مستمرة حرصًا على سلامة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب مواجهة ظاهرة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات، مؤكدًا على وقف الإجازات لمسئولى الإزالات خلال فترة أيام العيد وقيام كل رئيس حى بالمتابعة على مدار اليوم لرصد وإزالة التعديات فى المهد ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء فورا وتحرير المحاضر اللازمة طبقا للقانون.

وفى سياق متصل تم التنبيه على رئيس نقابة سائقى الحنطور بالأقصر بإلزام سائقى الحنطور، بوضع طعام الخيل داخل الجوال الخاص به والتأكيد على الالتزام بـ"حفاضات" خيول الحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيول على الطرق، وأنه من يخالف ذلك سيتم مصادرة العربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الوجه الجمالى والحضارى.