فيديو- كنوز الوطن.. أيمن عدلى يستضيف الشيخ يسرى عزام

جدة - نرمين السيد - وأوضح عزام، أنه ولد بقرية الجابرية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، لافتًا إلى أنه نشأ فى بيئة أزهرية فأخوته تعلموا فى الأزهر، كما أن زوجته وأولاده درسوا فى الأزهر.

وأشار إلى أن منهج الأزهر نورانى وسطى بعيد عن المغالاة، كما ربى الأزهر فيهم حب الوطن لأن حب الوطن من الإيمان، مضيفًا: "تربينا على أيدى مشايخ".

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يكون مذيعا فى البرامج الدينية فى التليفزيون، منوهًا إلى أنه كان متابع جيد للبرامح الدينية فى التلفزيون، كما نشأ على أصوات المشايخ فى إذاعة القرآن الكريم.

ونوة إلى أنه طلب من والده الالتحاق بكلية صحافة وإعلام، ولكن والده طلب منه أن يدخل كلية اللغات والترجمة، وفى النهاية دخل كلية التربية ليتخصص فى الدراسات الإسلامية.