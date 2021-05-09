سفير الاتحاد الأوروبى: مصر دولة محورية والعلاقات معها قوية وعميقة

جدة - نرمين السيد - وأكد برجر، خلال الاحتفال الذى أقامة وفد المفوضية بالقاهرة افتراضيا، مساء اليوم الأحد، بمناسبة يوم أوروبا، أهمية التعاون مع الجوار الأوروبى، ووصف مصر بأنها تعد دولة محورية فى إطار الجوار الأوروبى وتربطها علاقات قوية تقوم على المنافع المشتركة مع الاتحاد.

وأشار رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إلى أن الدفعة الثانية من لقاح مبادرة "كوفاكس" المضاد لكوفيد-19 ستصل إلى مصر اليوم التاسع من مايو.

وقال: "إننا دخلنا فى العام الثانى من جائحة وباء كورونا ولكن هذا العام أفضل من السابق حيث ظهرت اللقاحات، وبالفعل بدأت أعداد الإصابات بالتراجع، ونحن نريد مد يد العون لشركائنا، إذ أن الاتحاد الأوروبى يعد شريكًا أساسيًا فى مبادرة كوفاكس وقمنا بتقديم جرعات من اللقاح فعليا للدول الشريكة ومن بينها مصر، لأننا نعمل على ضمان توزيع اللقاح بشكل عادل فى العالم."

وأكد أن الجائحة التى اجتاحت العالم بأسره بشكل سريع بتداعياتها السلبية على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أعطت دروسا كبيرة مفادها أنه ما من دولة يمكنها مقاومتها بمفردها ولكنه لا بد من الاتحاد.

وفى سياق متصل، وجه جوزيب بوريل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد رسالة مسجلة بمناسبة "يوم أوروبا"، مستعرضا تاريخ هذا اليوم الذى يوافق ذكرى "إعلان شومان" فى عام 1950 والذى مهد الطريق للتكامل الاقتصادى الأوروبى، ووضع بهذا حجر الأساس للاتحاد الأوروبى.

وكانت الاحتفالية الافتراضية بدأت بعزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد الرسمى للاتحاد الأوروبى، كما تضمنت مقطوعة موسيقية من أوركسترا الاتحاد الأوروبى للشباب.