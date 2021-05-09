التعليم: اختبار دور ثان في اغسطس للراسب فى الامتحان التكميلي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى سوف يؤدى الامتحان التكميلى لعدم اجتيازه اختبارات الشهور الماضية فى مارس وأبريل بصفوف النقل، سيخضع لاختبار دور ثان فى شهر أغسطس المقبل فى حالة عدم النجاح فى الامتحان التكميلى، موضحة أن امتحان شهر أغسطس لصفوف النقل سيكون فى مناهج الفصلين الدراسيين.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحان تكميلى خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.