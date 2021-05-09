طالب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم الباب الثانى بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية حوالى 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى) والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.
كما طالب الدكتور حسام عبد الغفار بتوجيه الدعم أيضا لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) من أجل تجهيز المستشفيات التى ستنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن كثير من الدعم الموجه لتطوير المستشفيات التى ستطبق المنظومة يذهب بقوة لمستشفيات وزارة الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشفيات الجامعية: لدينا 4400 سرير رعاية و3000 جهاز تنفس صناعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.