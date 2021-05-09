المستشفيات الجامعية: لدينا 4400 سرير رعاية و3000 جهاز تنفس صناعى

طالب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم الباب الثانى بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية حوالى 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى) والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.

كما طالب الدكتور حسام عبد الغفار بتوجيه الدعم أيضا لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) من أجل تجهيز المستشفيات التى ستنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن كثير من الدعم الموجه لتطوير المستشفيات التى ستطبق المنظومة يذهب بقوة لمستشفيات وزارة الصحة.