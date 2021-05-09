تعليق مختلف من بسمة وهبة بشأن أزمة سكان حي الشيخ جراح..فيديو

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تناولت الإعلامية المصرية بسمة وهبة سطو الإرهاب الأسود، وخاصًة ما يفعله الاحتلال الإسرائليلي مع سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس من منظور آخر يتضمن الجانب الإيجابي لتلك الأزمة.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية بسمة وهبة على ما يفعله الإرهاب الغاشم بالعالم وتصدي العرب له، تزامنًا مع أزمة الشعب الفلسطيني التي شغلت حيز واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

أول تعليق من بسمة وهبة على أزمة سكان حي الشيخ جراح

طرحت وهبة فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت من خلاله على ما يواجهه العالم العربي من إرهاب بكافة أنواعه، مؤكدة على أن مشاهد قتلهم وتهجيرهم فضلًا عن تعنيفهم ما هي إلا دليل على دفعاهم عن أرضهم و تضحيتهم التي تدعو للفخر.

فقالت بسمة: "الحقيقة المشاهد اللي أنا شوفتها لأهلنا في القدس وخصوصًا سكان حي الشيخ جراح.. واللي بيحاول الإرهاب الإسرائيلي اليومين دول يخرجوهم ويهجروهم من بيوتهم.. مشاهد الحقيقة تخلي الواحد يحس بالفخر.. وعلى قد ما ربنا ابتلى منطقتنا العربية بالإرهاب بكل أشكاله إلا إن احنا الحقيقة بنملك العزيمة والإصرار على مواجهتهم.. لسه في ناس وسطنا قادرة تضحي وقادرة تدافع عن القضية"

مسلسل الاختيار 2 خير شاهد على التضحية بالأرواح حفاظًا على الوطن

وتطرقت بسمة إلى مسلسل الاختيار 2 للتأكيد على تضحية العرب من أجل قضيتهم قائلة: "زي برضو ما شوفنا في الحلقة 25 من مسلسل الاختيار.. وازاي ضباط وجنود الداخلية ضحوا بأرواحهم في معركة الواحات عشان الإرهاب الغاشم ميدخلش مصر.. المجد للشهداء في كل مكان والإرهاب عمره ما هينتصر إن شاء الله".

نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

الجدير بالذكر، أن نخبة ليست بقليلة من نجوم الفن تضامنوا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبالأخص مع سكان حي الشيخ جراح ضد العدوان الإسرائيلي، وفعلوا هاشتاج "انقذوا حي الشيخ جراح"، ومن أبرزهم نجم الكوميديا محمد هنيدي، الفنان أحمد مكي، النجمة السورية كندة علوش والمطربة اللبنانية إليسا.

أزمة حي الشيخ جراح مع الاحتلال الإسرائيلي

وكان هاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد الإشتباكات العنيفة بين الفلسطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي على خليفة محاولات التهجير القسري للعائلات العربية من حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

برنامج العرافة لبسمة وهبة

وعلى الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للإعلامية بسمة وهبة برنامجها الجديد "العرافة"، المذاع على فضائية قناة "المحور" في تمام الساعة 6:30 مساءً، وهو من نوعية البرامج التي تعتمد على كشف تفاصيل حياة المشاهير وخباياهم، واستضافت من خلاله عدد من النجوم الكبار مثل المخرج محمد سامي، الفنانة ريم البارودي، المطرب إيمان البحر درويش.