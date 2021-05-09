/630531/محمود-الخطيب-يوجه-3-رسائل-خاصة-للاعبي-الأهلي-قبل-مواجهة-الزمالك

وجه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عدة رسائل خاصة، قبل مباراة الأهلي و الزمالك في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام بين القطبين في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت رسائل الخطيب لفريق الأهلي كالتالي: - مباراة الزمالك هي جزء من سلسلة مواجهات نتمني أن تكون ناجحة وننسي ما حدث في وقت سابق ..ألعبوا لأسمكم وناديكم وجماهيرهكم - مجلس الإدارة وجماهير النادي تثق بهم وبقدراتهم خاصة مع تعرضهم لضغوط كبيرة في خوض المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية. - ثقته باللاعبين وتفهمهم للفترة الصعبة التي يمرون بها من ضغط المباريات وأهمية مواجهة الزمالك وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية . ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. خط الهجوم : حميد أحداد.

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