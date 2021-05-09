مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27..زواج بالإكراه بسبب أحمد داش

/630532/مسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-27زواج-بالإكراه-بسبب-أحمد-داش

مسلسل نسل الأغراب حلقة 27، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة بدايًة من مساومة عساف الغريب -أحمد السقا- لجليلة بزواجها منه مقابل فك أسر نجلها سليم -أحمد داش- وإلا سيقتله، واتفقا على أن يكون عقد قرأنهما غدًا مع زفاف علي -دياب- ورغدة، فوافقت الأخيرة بعد أن وجدت نفسها ليس لديها حل آخر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسبلسل نسل الأغراب الحلقة 27، التي شهدت قتل أحمد عبد الحميد ومحاولاوت الوصول إلى أحمد داش بعد اختفاءه فضلًا عن موافقة مي عمر بعرض أحمد السقا بشأن زواجهما.

أمير كرارة يستعد لقتل دياب

دار المشهد التالي في سراية غفران الغريب -أمير كرارة- حيث يفجر مفاجأة بوجه أخيه سعادة -محمد مهران- وابنه عمه مصطفى بأنه سيأمر بقتل علي الغريب خلال حفل زفافه انتقامًا منه على القبض عليه وحبسه، فأعرب أخيه له عن فرحته وأنه كان يرغب في فعل ذلك ولكنه كان يتررد بسبب حب غفران لجليلة، فأخبره الأخير أنها لم تعد لديها خاطر عنده.

أحمد داش في وضع صعب بسبب أحمد السقا

ظهر سليم وهو مُحتجز لدى رجال عساف معلق ومكتف الأيدي، وبدأ يهددهم بأنه سيجعلهم عبرة ويسلبهم ملابسهم أمام أهل البلد بسبب اختطافهم له، فاستنكر عم مسعد تباهيه رغم ضعفه وعدم الإقرار بأنه انكسر مثله مثل باقي الأغراب، ومن الناحية الأخرى عادت جليلة إلى البيت وأخبرت أخيها علي ووالدته نجاة أنها ستتزوج من عساف غدًا فصُدم الاثنان.

أسرة أحمد داش في رحلة البحث عنه بعد اختفاءه

تسلل القلق والتوتر إلى سراية غفران الغريب بعد أن لاحظوا غياب حمزة عن الساحة، فذهب سعادة ليسأل عليه حمزة، فبدأ على الأخير أنه خائف على أخيه واتجه إلى عساف بعد أن شك أنه هو من اختطف سليم وحدث بينهما مشادات كلامية في حضور ديماري -محمد جمعة- حتى أن فجر الأخير في وجهه مفاجأة.

أحمد مالك في صدمة بعد علمه بإستعداد والدته للزواج بأحمد السقا

صدم عساف نجله حمزة بخبر تحضيره للزواج من جليلة، فهرول الأخير إلى والدته غاضبًا ليتأكد من صحة كلامه، وبعدما أكدت له، انفجر بها وأخبرها أن تعتبر ابنها توفى منذ هذه اللحظة، بعد أن فضلت عساف عليه وكسرته.

ازداد قلق غفران بعد أن مرت فترة طويلة على اختفاء سليم، فطلب عساف على الهاتف الخاص به وسأله عن نجله، فأنكر الأخير معرفته بمكانه، ومن الناحية الأخرى تقابل حمزة مع حبيبته فاطمة وشكى لها همه بشأن زواج والدته من عساف الغريب واختفاء أخيه سليم.

عماد زيادة يقتل أحمد عبد الحميد

هدد طايل -أحمد عبد الحميد- بكري -عماد زيادة- كبير غجر الزلط بقتله إن لمس حبيبته يسر مرة أخرى، وتحدى بعضهما الآخر بالقتل وبدأ الشجار بينهما الذي انتهى بإطلاق الأخير الرصاص عليه أمام غجر الزلط فسقط أرضًا وهرولت إليه يسر صارخة.

زفاف دياب وملك أحمد زاهر

أُقيم حفل زفاف علي الغريب و رغدة -ملك أحمد زاهر- وسط دق الطبول وارتفاع أصوات المزمار، بعدها دخل عساف بجلباب أبيض على الخيل الخاص به وصعد إلى المسرح وأخبر الحضور بأن الساحة ستشهد حفل آخر وهو حفل زفافه على جليلة.

أمير كرارة يشمله الغضب بعد خبر زفاف أحمد السقا ومي عمر

رصد المشهد الأخير حزن جليلة بفستان الزفاف داخل غرفتها قبل عقد قرأنها، ومن الناحية الأخرى اتجه سعادة إلى أخيه غفران وتسأل عن علمه بهوية الزفاف فجاوبه الأخير بأنه فرح علي ورغدة ودفنة علي، فأخبره سعادة أنه أيضًا زفاف عساف وجليلة ليقع الخبر على الأخير كالصاعقة وتنتهي أحداث الحلقة 27 من مسلسل نسل الأغراب.