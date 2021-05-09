رمضان 2021 برعاية الثنائيات..أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في المقدمة

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اعتاد الموسم الدرامي الرمضاني تقديم الأعمال التي تجمع بين الآباء والأبناء في نفس المسلسل، ولكن كثر في رمضان 2021 مشاركة الأزواج في عمل درامي واحد وكأنهم يحاولون نقل نجاح علاقتهم في الحياة الواقعية بصورة فنية تلفت الأنظار إليهم.

دوت الخليج يرصد أبرز الثنائيات الرمضانية التي استطاعت ربط علاقتهم الواقعية بالفن ليخرجوا لنا باقة من أفضل وأروع المسلسلات في رمضان 2021

قدم لنا رمضان هذا العام باقة من أروع الثنائيات أتى على رأسهم الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز اللذان أبهروا المشاهدين بانسجامهم الرائع معًا، أما عن يوسف الشريف وإنجي علاء فقد اعتدنا على ظهورهم سويًا ليتضح أنهم ثنائي لا نستطيع فصلهم عن بعضهم في الدراما الرمضانية فلا يمكن نجاح أحدهم بدون الآخر، فضلًا عن مي عمرو والمخرج محمد سامي الذي حرص مؤخرًا على ضم زوجته مي في معظم أعماله ما أثار العديد من الجدل حولهم، بالإضافة إلى يسرا وخالد سليم، وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح في أول ظهورهم معًا على الشاشة الرمضانية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في اللي مالوش كبير

استطاع مسلسل "اللي ملوش كبير" جذب انتباه المشاهدين لكلًا من أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز من أول وهله، بل تداول رواد السوشيال ميديا بعض لزماتهم واقتباساتهم من المسلسل منهم "وحش الكون، وعلى الله حكايتك".

وظهر الثنائي خلال أحداث المسلسل بتقابلهم صدفة، ثم بدأت ياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية غزل في محاولة التخلص من زوجها خالد الصاوي ولم ترى سوى اللجوء للخديوي الذي يجسده أحمد العوضي، ومقابلة وراء أخرى بدأ الخديوي يقع في حب غزل ليصل حبهما إلى الزواج بعدما استطاع الخديوي تطليقها من خالد الصاوي، واستطاعت العديد من المشاهد التي جمعتهم سويًا اختراق قلوب المشاهدين كمشهد عرسهم، ومشهد احتضان الخديوي لغزل بعد خروجها من السجن، فوصفه المشاهدين بتجسيد للواقع الذين يعيشه الثنائي.

يوسف الشريف وإنجي علاء في كوفيد 25

اعتاد الثنائي يوسف الشريف وزوجته إنچي علاء العمل سويًا في المسلسلات الرمضانية، وشهدت أنجي علاء تطور زوجها يوسف الشريف مع تطورها منذ بداية عرض مسلسل "رقم مجهول" عام 2012 حيث كانت مصممة أزياء، وصولًا إلى "كوفيد 25" 2021 التي ظهرت به كمؤلفة وممثلة.

اجتمعت انجي المقدم مع يوسف الشريف في الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" كضيفة شرف فجسدت دور مضيفة الطائرة التي استقلها يوسف الشريف، فبينما يحاول إخبار جميع الركاب بتفشي فيروس لعين ينتقل عبر العين تأتي إنجي وتمنعه، حتى تصاب بالفيروس وينتهي دورها بانتحارها على متن الطائرة، واستطاعت إنجي بهذا الدور البسيط خطف الانظار من يوسف الشريف حيث يعد هذا المشهد أول وقوفها أمام زوجها وجها لوجه على شاشة التليفزيون.

مي عمر ومحمد سامي في نسل الأغراب

حرص المخرج محمد سامي مؤخرًا ضم زوجته الفنانة مي عمر لأعماله ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مي بأنها تدخل لمجال الفن بالواسطة عن طريق زوجها وليس من خلال موهبتها الشخصية، وتطورت هذا الجدل بعد عرض مسلسل "لؤلؤ" ويليه مباشرة مسلسل "نسل الأغراب" التي تقوم فيه بدور البطولة النسائية أمام قامة في الفن وهما أحمد السقا وأمير كرارة.

لم يكن "نسل الأغراب" أولى المسلسلات الرمضانية التي جمعت مي عمر بزوجها محمد سامي، فقد ضمها في العديد من الأعمال السابقة منها: "حكاية حياة، ولد الغلابة، تصبح على خير، الاسطورة".

يسرا وخالد سليم في حرب أهلية

شهدت الحلقة 17 من مسلسل "حرب أهلية" مفاجأة المشاهدين بظهور خالد سليم زوج الفنانة يسرا ضمن أحداث الحلقة ويعد ذلك أول ظهور لخالد سليم بالدراما التليفزيونية، وجسد خلال الحلقة شخصية والد كيشو الشاب الذي تعرف على تمارا "جميلة عوض" فى الجونة.

مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

هنادي مهنى وأحمد خالد صالح في رحلتي من الشك لبلطيم

اجتمع أحمد خالد صالح مع زوجته هنادي مهنى بشكل مختلف حيث لم يظهرا خلال شاشة التليفزيون بل عن طريق أذاعة الراديو، وفاجأ جمهورهم بعمل امسلسل إذاعي كوميدي تحت اسم "رحلتي من الشك لبلطيم" التي تدور أحداثه عن العلاقات في السنة الأولى بعد الجواز.

ويجسد فيه أحمد خالد صالح دور "حازم" يحاول مع زوجته "سارة" التي تجسده هنادي مهنة الوصول لملجأ الناجيين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهم كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.

وبعد نجاح هؤلاء الأزواج في نقل علاقتهم الزوجية وعكسها على الحياة الفنية هل ستترقب الأعمال الفنية القادمة المزيد من الثنائيات التي كان لها وقع خاص على الدراما الرمضانية لعام 2021.