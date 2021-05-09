محافظ المنيا: حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بكافة المنشآت

جدة - نرمين السيد - أصدر محافظ المنيا أسامة القاضى اليوم الأحد، كتابًا دوريًا لجميع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطب البيطرى لتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنون.





وقال محافظ المنيا، فى بيان اليوم الأحد، إن تقرير المتابعة كشف أنه تم تحرير 92 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، مساء أمس السبت، من خلال المرور على المنشآت الخدمية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية، بالإضافة لإغلاق 18 منشأة من المطاعم والمقاهى والكافتيريات ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا". وأكد المحافظ فى الكتاب الدورى ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب وفض أى تجمعات من المواطنين.

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