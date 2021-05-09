الاختيار2.. نسور الجو تصطاد الخونة

جدة - نرمين السيد - عرضت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار2، اليوم الأحد، قصف القوات الجوية لمعسكر التكفيريين بسيناء الذى كان يضم الضابطين الخائنين خيرت السبكى وحنفى جمال بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.





كما شهدت الحلقة إصابة عمر شقيق الضابط زكريا أثناء الهجوم على كمين الميدان ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، أعربت والدته عن حزنها الشديد لزكريا لأنه أخفى عليها بأن شقيقة يخدم فى سيناء. مسلسل الاختيار 2 من تأليف هانى سرحان، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار ورياض الخولى وعدد من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمى.

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