الاختيار 2.. الشهيد رامى هلال بطولة لن تموت

جدة - نرمين السيد - شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار 2"، ظهور دور البطل الشهيد المقدم رامى هلال الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى استشهد أثناء ضبطه إرهابى فى منطقة الدرب الأحمر، حيث فجر الإرهابى نفسه، قبل تنفيذ إحدى العمليات.





بطولة الشهيد المقدم رامى هلال، عالقة فى ذاكرة المصريين، ولن تنسى، ونستعرض بطولة البطل الشهيد فى هذه السطور:-

كانت الساعة تُشير إلى الواحدة من ظهر يوم الجمعة 15 فبراير 2019، وبينما كان أحد الارتكازات الأمنية يباشر عمله بميدان الجيزة، وقف إرهابى أعلى كوبرى الجيزة، وألقى قنبلة بدائية الصنع على القوة الأمنية، التى كانت تتمركز أمام مسجد الاستقامة، ثم لاذ بالفرار.

وبدأ قطاع الأمن الوطنى عملية بحث وتحرٍ دقيقة عن الإرهابى، وتمكنت قوة يقودها العقيد رامى هلال، من تحديد مكان تواجد واختبائه داخل أحد المنازل بحارة الدريرى بالدرب الأحمر، فتوجه إلى هناك بصحبة فردى شرطة كانا معه.

وقبل أقل من ساعة على الوصول لمنطقة اختباء الارهابى، أجرى العقيد هلال، اتصالا بأفراد أسرته للاطمئنان عليهم، وطمأنهم على نفسه وأنه بخير، ثم وصل إلى مكان اختباء الإرهابى، وتحيّن فرصة للهجوم عليه فور نزوله من المنزل الذى يسكنه.

وبعد مرور بعض الوقت نزل الإرهابى مستقلا دراجة هوائية، حتى شرع "هلال" ومرافقيه فى ضبطه، وما هي إلا لحظات حتى فجّر الإرهابى نفسه بواسطة حزام ناسف كان يضعه حول جسده، ليستشهد هلال وفردا الشرطة اللذين كانا معه، كما أصيب 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطنى وآخر من الأمن العام وثالث من مباحث القاهرة.

ولم تكن هذه العملية الأولى التى يشارك فيها الشهيد، حيث كان من بين الفريق الأمنى الذى ضبط العناصر الإرهابية المشاركة فى اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، وكذلك المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وغيرها.

والشهيد متزوج وله 4 أبناء، أكبرهم كانت بعمر الـ9 سنوات، وقت استشهاده، ليسطّر اسمه فى سجلات المجد والفداء.