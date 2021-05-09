فى مناهج الفصلين الدراسيين.. التعليم: دور ثان لمن يرسب فى الاختبار التكميلى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى سيؤدى الامتحان التكميلى لعدم اجتيازه اختبارات الشهور الماضية فى مارس وأبريل بصفوف النقل، سيخضع لاختبار دور ثان فى شهر أغسطس المقبل فى حالة عدم النجاح فى الامتحان التكميلى، موضحة أن امتحان شهر أغسطس لصفوف النقل سيكون فى مناهج الفصلين الدراسيين.





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحان تكميلى خلال الشهر الجارى. وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل بالنسبة للمرحلة الثانوية. وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالًا اختياريًا من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد".

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