جامعة المنيا تقرر بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 10 يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس جامعة المنيا، اليوم الأحد، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ورقيًا لجميع الكليات فى الفترة من 10 يونيو المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وفقا للوائح المنظمة لعمل الكليات.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، لتحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى طبقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وفى إطار خطة الجامعة لاستكمال عامها الدراسى الجارى فى ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا وتحقيقا لآليات التعليم الهجين. كما قرر المجلس أن يسبق الامتحانات إجراء الامتحانات العملية وتؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل مع مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عددا وطبيعة وخصوصية الدراسة بكلية الطب، ويتم عقبها بدء أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين. وفى سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى عبد النبى على متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وتوفير المطهرات والتعقيم والالتزام بارتداء الماسك الطبى والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط. وأوضح رئيس الجامعة أن امتحانات الدراسات العليا سوف تبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتى البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو القادم.

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