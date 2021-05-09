جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الاثنين، حيث يشهد طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالى.





وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاثنين يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.