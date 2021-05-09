الاختيار 2.. كيف حدد الأمن الوطنى هوية منفذ تفجير مسجد الاستقامة؟

جدة - نرمين السيد - وباسترجاع ذلك الحادث الإرهابى، ومعرفة كيف تمكن قطاع الأمن الوطنى من تحديد هوية منفذ الهجوم والتوصل له، حيث تم تفريغ الكاميرات لخط سير الإرهابى المتهم بتفجير قنبلة بجوار مسجد الاستقامة، والذى فجّر عبوة ناسفة أثناء مطاردة قوات الأمن له.

وكان الإرهابى قد استقل دراجة نارية واتجه لمسجد الاستقامة، حيث غطى وجهه "بكمامة" لإخفاء هويته وحمل حقيبة ظهر تحوى المواد المفرقعة، ثم زرعها بجوار المسجد وفر هاربًا، وتبين وقتها أن الإرهابى يدعى "الحسن عبد الله"، ويبلغ من العمر 37 عامًا.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه فى إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية الصنع؛ لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد ضابط وأمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطنى والثانى من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

وانتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع الانفجار، وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المتفجرة.