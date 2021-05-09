الاختيار 2.. تفاصيل الهجوم الإرهابى على الكمين الساحلى وأهم المضبوطات

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا فى هذا الحادث، وجاء البيان، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تصدت ببسالة لمخطط إرهابى "قذر" فى الهجوم على الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش.

وكشف البيان، أن معركة نارية كبيرة، استخدم خلالها العناصر الإرهابية جميع الأدوات من الأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بى جى، التى أطلقوها بكثافة على القوات المتمركزة فى الكمين لما يزيد عن ساعتين، لكن قوات الأمن تصدت بقوة لذلك الهجوم الغاشم، مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.

وذكر البيان وقتها: "أسفرت العمليات القتالية المواجهة للإرهاب الغاشم، عن العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، وضبط كميات من الأسلحة الخاصة بهم، منها 4 أسلحة آلية، و30 خزنة آلى، وقنابل يدوية جار حصر عددها، وآر بى جى، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا لتصوير العمليات الإرهابية، وجهاز موتورولا".

وأوضح البيان أنه كان اللافت للنظر بالمضبوطات التى استخدمتها تلك العناصر المأجورة بحفنة دولارات من الخارج لترويع الآمنيين "جهاز اللاسلكى" ماركة موتورولا، وهى الأجهزة التى تستخدمها تلك العناصر فى التواصل فيما بينهم بعيدًا عن الرصد الأمنى.

تلك الأجهزة التى تطاردها قطاعات وزارة الداخلية وتحبط تهريبها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن قيام شرطة الاتصالات بشن حملات يومية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن على محلات بيع أجهزة المحمول والأجهزة اللاسلكية لضبط الأجهزة التى تباع بدون ترخيص بمراجعة مندوب التراخيص بالجهاز القومى للاتصالات، وذلك منذ إعلان وزارة الداخلية عن ضبط خلية اللاسلكى بشمال سيناء بعدما رصد قطاع الأمن الوطنى تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد فضلًا عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجيستى لعناصر الرصد والتنفيذ.

وتم استهداف وكرين بمدينتى الإسماعيلية – العاشر من رمضان، لتخزين الأجهزة والمعدات المُعدة للتهريب لشمال سيناء وعُثر على 238 جهازا لاسلكيا ماركة موتورلا، و227 شاحنا وكمية كبيرة من قطع الغيار المتعلقة بالأجهزة اللاسلكية.

كما قام القطاع بمداهمة إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية والتى اتخذتها تلك العناصر وكرًا تنظيميًا للإيواء والتدريب وعثر على 10 أجهزة لاسلكى ومن خلال التحريات تم التوصل إلى شبكة من المهربين المتورطين فى توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجيستى للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء، وأمكن ضبط 3 منهم وبتفتيش محل إقامتهم عثر على الآتى 71 جهاز لاسلكى ماركة موتورلا – 267 شاحن – كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية.

وعقب تلك المأموريات الناجحة وبمناقشة المتهمين قرروا أمام جهات التحقيقات أنهم تلقوا تكليفات بالابتعاد عن شبكات المحمول المعلومة لأجهزة الأمن وترك الهواتف المحمولة واستخدام الأجهزة اللاسلكية خشية الرصد الأمنى والتتبع خلال التواصل بين عناصر تلك الخلية وبعضهم بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والشرقية.

وأصدر وزير الداخلية، وقتها تكليفات لقطاع أمن المنافذ ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والموانى البرية والبحرية والجوية، للتفتيش الدقيق ومراجعة جميع الرسائل التى ترد من الخارج لحساب شركات الاستيراد والتصدير بمصر وفحص دقيق لجميع الشحنات التى ترد من الدول عبر الموانئ المصرية، لمنع دخول تلك الأجهزة البلاد، التى يستخدمها هؤلاء العناصر الإرهابية فى اتصالاتهم بعيدا عن الرصد الأمنى، وبالفعل قام ضباط أمن الموانى والمنافذ بتفعيل الأجهزة التى تستخدم فى التفتيش بالمطارات والموانئ والمنافذ وصيانتها بصفه دورية مع توفير الأجهزة والدعم اللوجيستى فى حال عدم تواجدها بالمطارات، التى تسهل عملية التفتيش.

وجرت عملية مراجعة للتراخيص الأمنية الممنوحة لبعض شركات استيراد أجهزة اللاسلكى والتأكد من بيع الكميات التى يسمح لتلك الشركات باستيرادها لجهات معلومة وبموافقات أمنية مسبقة.