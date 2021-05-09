انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض في الحرارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 10 مايو وحتى أول 3 أيام من عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 10 مايو الجاري، مؤكدةً وجود انكسار في درجات الحرارة وانخفاض تدريجي بداية من الإثنين، لتنخفض الحرارة من 42 إلى 35 درجة على القاهرة، ويستمر الإنخفاض في درجات الحرارة حتى أول 3 أيام من عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس اليوم الإثنين 10 مايو وحتى أول 3 أيام من عيد الفطر

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بدايةص من الإثنين يحدث انخفاض تدريجي في الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهاً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهاراً، ومعتدل ليلاً على كافة أنحاء البلاد.

وحول حالة الطقس اليوم الإثنين 10 مايو، فسوف يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات الصعيد بجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية والقاهرة وشمال الصعيد، ووجود فرص لتساقط الأمطار على شمال الصعيد وسيناء، وتكون خفيفة ورعدية أحياناً وبنسبة 40%.

اقرأ أيضاً:

كما تسجل الحرارة الإثنين 10 مايو 35 درجة على القاهرة و27 درجة على الإسكندرية و35 على الغربية و34 بالمنوفية، والمزيد في تقرير الأرصاد التالي.