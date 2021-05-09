/630534/أول-ظهور-لـ-ياسمين-عبدالعزيز-وأحمد-العوضي بعد-إصابتهم-بفيروس-كورونا

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ظهرت ياسمين عبدالعزيز في أحضان زوجها الفنان أحمد العوضي الذي فضل الإحتفاظ بشخصية الخديوي الذي يجسدها في مسلسل اللي مالوش كبير الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان قد كشف العوضي، عن تعلق ياسمين عبدالعزيز بشخصية الخديوي ولازمته التي لفتت انتباه المشاهدين، لتقترح عليه أن يظل بشارب الخديوي الذي ظهر به على مدار الحلقات الماضية من مسلسل اللي مالوش كبير.

وأعلن أحمد العوضي، أن حالتهم الصحية جيدة بعدما تم إتخاذ الإجراءات الإحترازية وعزلهم في المنزل، موضحًا اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا بعد الإنتهاء بالفعل من التصوير.

مسلسل اللي مالوش كبير

حاز مسلسل اللي مالوش كبير على إعجاب الجمهور خلال شهر رمضان الذي اكتظ بالعديد من المسلسلات الدرامية المختلفة، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اللى مالوش كبير من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعي وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين، وهدى الإتربى.