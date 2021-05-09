/630535/فضيحة-لبيراميدز-أمام-سيراميكا-كيلوبترا-بخطأ-فادح-من-شريف-إكرامي

حقق سيراميكا فوزا هاما وكبيرا على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق السماوي نتائجة غير الموفقة خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: إيريك تراوري. محمود الخطيب يوجه 3 رسائل خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن ،خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر ،خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الزمالك وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

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