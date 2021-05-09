/630536/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-27-حادث-الدرب-الأحمر-واستشهاد-كريم-فهمي

مسلسل الاختيار 2 حلقة 27، استهلت الأحداث بتصدي قوات الأمن للمجموعة الإرهابية بقيادة الضابط المنشق خيرت السبكي، التي هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي كان يتواجد به علي شقيق ضابط الأمن الوطني زكريا يونس -كريم عبد العزيز-.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27، التي شهدت حادث مسجد الاستقامة وأول ظهور للفنان محمد كيلاني كارهابي، فضلًا عن حادث الدرب الأحمر.

قوات الأمن تنجح في التصدي للهجوم الإرهابي الموجه لكمين العريش

باسل علي وزملاءه بقوة للتصدي للمجموعة الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 4 من العناصر التكفيرية وفرار باقي الأفراد، وأذاعت النشرة الإخبارية أنه تم ضبط 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين وضبط كميات من الأسلحة الخاصة بهم وهي 4 أسلحة آلية، و 30 خزنة آلي، وآر بي جي، وقنابل يدوية فضلًا عن 3 أحزمة ناسفة خططوا لاستخدامهم في عمليتهم الإرهابية.

نُقل علي يونس على الفور إلى المشفى بعد إصابته في الكمين، وتواجد بصحة جيدة داخل إحدى الغرف، حيث تجلس والدته وأخيه زكريا يونس ونادية - إنچي المقدم- يطمئموا عليه، وجهشت والدته بالبكاء خوفًا على أولادها بعد أن مازحها علي بأنها ستكون أم الشهيد، ثم جاءوا أصدقاءه لزيارته.

قوات الأمن تنجح في القضاء على الوكر الإرهابي لخيرت السبكي

رصدت الحلقة تصوير حقيقي من مقر معسكرات التكفيرين بشمال سيناء، حيث يخطب خيرت السبكي في العناصر بالجهاد وقتل الطواغيت والأخذ بالثأر لتستهدفهم القوات الجوية بضربة جديدة أسفرت عن مقتل حنفي والسبكي الضابطان المنشقان.

الظهور الأول لكريم فهمي كضابط

ظهر المقدم رامي هلال -كريم فهمي- في المشهد التالي بمكتب زكريا يونس وفي حضور هشام -علي الطيب- وبدأ يتعرفوا على بعضهم مازحين كل منهم الأخر.

الظهور الأول لمحمد كيلاني

تلقى محمد كيلاني مكالمة هاتفية من أحد عناصر تنظيم إرهابي جديد وخرج من غرفته و أخبر والدته أنه سيسافر إلى أسيوط لمدة شهرين مدعيًا أنه سيعمل كمحاسب هناك، وبعدها اتجه إلى السودان منضمًا لإحدى التنظيمات الإرهابية.

انتقلت الأحداث إلى منزل يوسف الرفاعي -أحمد مكي- حيث يتواجد هو وزوجته أسماء أبو اليزيد بالمطبخ يتبادلا الحديث حول حفل عيد الميلاد وقلقه على عم عادل صديق والده حيث يشك أنه مريض ولم يخبره، فنصحته الأخيرة أن يزوره غدًا قبل أن يتجه إلى عمله.

محمد كيلاني يتدرب على تنفيذ عمليات إرهابية

تدرب كيلاني ومن معه من مجندين لدى إحدى التنظيمات الإرهابية علي قواعد المتفجرات وأنواع السلاح وإطلاق الرصاص فضلًا عن تلقيهم دروس عن الطاعة، وبعد مرور شهر ونصف سمح أبو صهيب لهم بالرجوع إلى مصر لتتفذ أولى عملياتهم التكفيرية، وأعطى كل منهم هاتف خاص بهم ليتواصلوا معهم على تطبيق التليجرام فضلًا عن مبلغ قدره 1000 جنيهًا.

حادث مسجد الاستقامة

نُفذت أولى عملياتهم الإرهابية والتي استهدفت مسجد الاستقامة بالجيزة، وعقب حدوث ذلك الانفجار عمل يوسف الرفاعي ورامي هلال على تفريغ الكاميرات المحاوطة لمكان الحادث.

شهداء حادث الدرب الأحمر

بعد أن فرغ المقدم رامي هلال ويوسف الرفاعي الكاميرات الخاصة بحادث مسجد الاستقامة، أدركوا أن أحد الأشخاص "الحسن عبد الله" الموجود بالفيديو هو من دبر الحادث، فحددوا مكانه بالدرب الأحمر وأثناء خروجه من البيت مرتدي ماسك ومسلقي دراجته حاصرته قوات الأمن ومن ثم انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، فسقط المقدم رامي هلال و معاون أمن محمد خالد و أمين شرطة محمود أبو اليزيد شهداء، لتنتهي بذلك أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27.