جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، غلق أبواب الدير بداية من غدا الاثنين وعدم استقبال أية رحلات أو زيارات حتى إشعار آخر.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير جبل القلالى يغلق أبوابه حتى إشعار آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.