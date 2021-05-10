الاختيار 2.. صور وأسماء شهداء حادث الدرب الأحمر

جدة - نرمين السيد - وينشر موقع "دوت الخليج" صور شهداء الحادث الإرهابى فى الدرب الأحمر، والذى راح ضحيته المقدم رامى هلال، وأمينا محمد خالد من قوة قطاع الأمن الوطنى، ومحمود محمد أبواليزيد، من قوة مديرية أمن القاهرة.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة، تقدموا جنازة شهيد الواجب الوطنى المقدم رامى أحمد هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وأديت صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما شُيعت الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب أمين الشرطة محمد خالد، من قوة قطاع الأمن الوطنى، وأمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد، من قوة مديرية أمن القاهرة، بمحل إقامتيهما بمحافظتى "الجيزة والشرقية" واللذان استشهدا فى ذات المأمورية بحضور محافظى الجيزة والشرقية ومديرى الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة فى البيان: "فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قوات الأمن أمام مسجد الاستقامة فى محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير 2019، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى فى الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط من الأمن الوطنى برتبة مقدم، وأمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".