أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا لهزيمة بيراميدز برباعية في مباراة ماراثونية

ارتقى فريق سيراميكا إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للفريق السماوي رمضان صبحى من ركلة جزاء قبل أن يتعادل شادى حسين لسيراميكا، ثم سجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، ثم سجل الهدف الثالث أحمد ياسر والرابع أحرزه أحمد محسن وقلص الفارق لبيراميدز دودو الجباس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن ،خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر، خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر .

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 23.