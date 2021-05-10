اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: التطعيم ضد الفيروس سيكون سنويا مثل الأنفلونزا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون مرة واحدة، بل سيكون سنويا مثل فيروس الأنفلونزا، لذلك كانت هناك أهمية للإقبال على خطوة تصنيع اللقاح فى مصر خلال الفترة المقبلة، ليكون لدينا إنتاج محلي يضمن الوقاية من هذا الوباء.

وأضاف حسني، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة إكسترا نيوز، أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال ونسبة حدوث تجلطات نتيجة التطعيم به لا تزيد عن 5 أشخاص بين كل مليون حالة تلقت اللقاح، وهذه أقل بكثير من شرائح أخرى مثل أدوية منع الحمل وتأثيرها على السيدات، قائلا: "نسبة التجلطات الناتجة عن أدوية منع الحمل تحدث لسيدة واحدة بين كل 10 آلاف سيدة، وكذلك بين المدخنين حيث تحدث الجلطات لشخص واحد بين كل 1000 شخص".

وبالنسبة للوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا قائلا: "ما زلنا فى مرحلة ارتفاع فى الحالات وهذه الزيادة مرتبطة بتجمعات حاولت الدولة السيطرة عليها بعدة إجراءات، ونرجو من الناس أن تلتزم فى الفترة المقبلة لعبور هذه المرحلة وأن نكون حذرين خصوصا فى مرحلة الأعياد".

وفيما يتعلق بعزوف البعض عن تلقى لقاح كورونا، وجه رسالة لهم قائلا: "أتوسل إليكم تلقوا اللقاح، ومعظم دول العالم والدول الأوروبية كلها وصلت لمرحلة حدوث حالة واحدة أو حالتين وفاة فى اليوم بسبب الوصول إلى 100% فى الحصول على الجرعة الأولى من المستهدفين.. وإحنا مش أقل من الناس دي وأرجو من المشككين أن يقرأوا ويدرسوا قبل أن يتحدثوا".